Kent genelinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşların aksamaması için İstanbul Havalimanı'nda "Karla Mücadele Ekibi" çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, karla mücadelede 300 personel ve 130 karla mücadale aracı ile pist apron ve taksi yollarının açık tutulmaya çalışıldığı belirtildi.

Kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların da kesintisiz yürütüldüğü aktarıldı.

Ekiplerin çalışması sürüyor

Ayrıca, karla mücadele sırasında 7 ayrı birime ayrılan ekiplerin eşgüdümlü şekilde sürüttüğü çalışmalar sayesinde operasyona kesintisiz olarak devam ettiği, karla mücadele araçlarının üzerindeki transponder sayesinde araçlar anlık olarak izlenerek performanslarının da 'online' filo yönetim yazılımı ile takip edildiği kaydedildi.