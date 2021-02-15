Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çatısı çöken ahırdaki koyunları zabıta kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde üzerinde biriken kara dayanamayan ahırın çatısı çöktü. Göçük altında kalan koyunları zabıta ekipleri ve vatandaşlar kurtardı.
Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi'nde Mehmet Ay’a ait ahırın çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.
Ahırda bulunan 15 koyun ile 1 kuzu göçük altında kaldı.
Bu sırada bölgeden geçen Kaynarca Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile vatandaşlar müdahale ederek göçük altında kalan hayvanları sağ çıkardı.
Mehmet Ay zabıta ekiplerine teşekkür ederken, kurtarma çalışmaları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: Kar Yağışı
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