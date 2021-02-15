Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi'nde Mehmet Ay’a ait ahırın çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

Ahırda bulunan 15 koyun ile 1 kuzu göçük altında kaldı.

Bu sırada bölgeden geçen Kaynarca Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile vatandaşlar müdahale ederek göçük altında kalan hayvanları sağ çıkardı.

Mehmet Ay zabıta ekiplerine teşekkür ederken, kurtarma çalışmaları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.