Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tünelde otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da Karahisar Tüneli'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir otomobil alev aldı.
Çağlayan Kılınç'ın kullandığı otomobil tünelde seyir halindeyken yandı. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kılınç ve kızının araçtan çıkmasının ardından yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle polis ekipleri tüneli araç geçişine kapattı.
Yangının söndürülmesinin ardından tünel tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekiciyle tünelden çıkarılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Etiketler: İtfaiye
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