Muğla’da “siyah elmas” olarak nitelendirilen ve dünya mutfaklarındaki özel menülerde yer alan trüf mantarı yüksek kazanç sağlıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü trüf mantarının üretiminin yaygınlaştırılması için Muğla’da aşılı meşe fidanları üretti ve trüf bahçeleri tesis etti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Yatağan ilçesinde 10 dekarlık alanda yürütülen projenin amacının üreticilere katma değeri yüksek ürünler kazandırmak olduğunu ve bir dekar alandan 10 ila 15 kilogram arasında alınan kış trüfünün önemli bir geliri olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Köpekler olmazsa olmaz

Toprağın altında yetişmesi nedeniyle yalnızca özel köpekler tarafından bulunan ve “gizemli mantar” olarak adlandırılan mantarın ilk hasadının önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor.

Trüf mantarını koklayarak bulan özel eğitimli köpekler, mantarın kokusunu aldığı yere gidip toprağı patisiyle kazmaya başlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Saylak, bünyelerinde 2 eğitimli köpeğin olduğunu ve bu köpeklere doğduktan sonra önce trüf kokulu yiyeceklerin verildiğini böylece trüf kokusunu öğrendiklerini söyledi.

Arama aşamasına gelen köpeklere ise oturma, kalkma, bulma ve bulduktan sonra trüfü yememeleri öğretiliyor.