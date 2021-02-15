Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 90 eve karantina kararı
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine son üç günde 90 evde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.
Adıyaman'da bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Son üç günde farklı mahallelerdeki 90 evde karantina uygulanmasına başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
Son Haberler
- 18:01
- 18:00
- 17:53
- 17:57
- 17:56
Sıradaki Haber
Yangına, vagona yüklenen itfaiye aracıyla söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz