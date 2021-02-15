İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 8 kişiyi yakaladı. Soruşturma kapsamında zanlılarla bağlantılı 28 kişi daha gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 590 lira ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.