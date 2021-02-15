Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de zehir taciri 9 kişiye tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Güvenlik güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Denizli'de de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 8 kişiyi yakaladı. Soruşturma kapsamında zanlılarla bağlantılı 28 kişi daha gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 590 lira ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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