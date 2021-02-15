Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröristlerin mağaraları kullanılamaz hale getirildi
Bitlis'te terör örgütü PKK operasyonunda tespit edilen mağaralarda gıda ve yaşam malzemeleri bulundu. Operasyonda mağaralar kullanılamaz hale getirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı 14 Şubat'ta teröristleri bulup, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için “Eren-6 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan TOYDEMİR 2021-11” operasyonu başlattı.
Operasyonda tespit edilen 5 mağarada, çeşitli silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyanlar malzemeler muhafaza altına alındı.
Diğer malzemeler yerinde imha edildi, mağaralar ise kullanılmaz hale getirildi.
Etiketler: Askeri Operasyon PKK/KCK
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