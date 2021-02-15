İzmir'de gece saatlerinden itibaren Çeşme yarımadasında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar, yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Kent merkezi ve çevre ilçelerde kar yağışının da beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.