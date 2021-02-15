Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir için fırtına ve kar uyarısı
İzmir'de gece saatlerinden itibaren orta kuvvette fırtına ve kar bekleniyor.
İzmir'de gece saatlerinden itibaren Çeşme yarımadasında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar, yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Kent merkezi ve çevre ilçelerde kar yağışının da beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.
Etiketler: Fırtına Kar Yağışı
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