Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da terör operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü
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