Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 6 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yapılan aramalarda kazıda kullanılan çok sayıda araç-gereç ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Kula köyü Dere mevkiinde kaçak kazı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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