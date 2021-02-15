İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-14 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda uyuşturucu madde, 5 tabanca, 2 tüfek, 5 şarjör, 62 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 820 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.