Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 26 tutuklama
İzmir'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 67 zanlıdan 26'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-14 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda uyuşturucu madde, 5 tabanca, 2 tüfek, 5 şarjör, 62 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 820 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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