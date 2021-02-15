Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK'ya malzeme ve finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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