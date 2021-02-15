Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir araçtan 1 ton kaçak midye çıktı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde durdurulan bir araçta 1 ton kaçak midye ele geçirildi, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gelibolu yolunda bir aracı durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü G.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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