Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 00:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Halkalı'da bulunan halı sahanın çatısı çöktü. Çatı, kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 1200 metrekarelik kapalı halı sahanın çatısı çöktü.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ekipleri çöken çatıyı incelerken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Kimsenin olmadığı halı sahada meydana gelen çökme sonucu çatı kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı İtfaiye
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