Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir-Susurluk kara yolu ağır taşıt geçişine kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir-Susurluk kara yolunda yoğun kar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu sebebiyle ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor.
Kent genelinde 3 gündür devam kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kara yolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehirler arası ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yoğun bir şekilde yağan kar ulaşımda da aksamalara neden oluyor.
[Fotoğraf: AA]
Trafik yoğunluğu oluştu
Balıkesir-Susurluk ve Susurluk-Balikesir istikametleri yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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