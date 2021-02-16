Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 00:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yüksek gerilim hattı, seyir halindeki tırın üzerine düştü
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya’nın Geyve ilçesinde, kopan enerji nakil hattı tırın üzerine düştü. Ekiplerin çalışmasıyla nakil hattı yoldan kaldırıldı, trafik normal seyrine döndü.
Akşam saatlerinde, D-650 Karayolu’nun Geyve Bağlarbaşı mevkiinde, kopan yüksek gerilim hattı, yolda ilerleyen tırın üzerine düştü.
Yolda ulaşım dururken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay yerine gelen ekipler, kopan enerji nakil hattına yoldan kaldırdı.
Yol ulaşıma açılırken, hattın onarılması için çalışma başlatıldı.
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