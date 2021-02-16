Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülürken, gelen ihbarlar doğrultusunda zor şartlarda ulaşılan hastalar da hastanelere götürülüyor.

Ekipler, gelen ihbar üzerine tipiden dolayı yolu ulaşıma kapanan Elmacı köyünde yaşayan 9 aylık hamile Gülsüm Mumcu'ya ulaşmak için yola çıktı.

Yol, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı

Yoğun karda güçlükle ilerlemeyen ekiplere, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri biriken karları temizleyerek yardımcı oldu.

Mumcu, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılmasıyla ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Mumcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mumcu'nun yakınları yetkililere teşekkür etti.