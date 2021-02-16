Bursa Deniz Otobüsleri'nden yapılan açıklamada, saat 7'de başlayıp 17.45'e kadar süren Bursa - İstanbul, Bursa - Armutlu, İstanbul - Armutlu arasındaki tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

Yarınki seferlerin yapılıp yapılmayacağı ise havanın durumuna göre tekrar değerlendirilecek.