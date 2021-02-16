Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 09:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deniz ulaşımına hava engeli
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nden yapılan açıklamada, saat 7'de başlayıp 17.45'e kadar süren Bursa - İstanbul, Bursa - Armutlu, İstanbul - Armutlu arasındaki tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.
Yarınki seferlerin yapılıp yapılmayacağı ise havanın durumuna göre tekrar değerlendirilecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü Ulaşım
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