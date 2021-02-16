Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nin doğusunda İstanbul'un Anadolu Yakası'nda aralıklı kar yağışı öngörülüyor. Bölgenin doğusunda Sakarya ve Kocaeli'de ise yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.
Doğusunda aralıklı kar yağışı tahmin edilen bölgede Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar öngörülüyor.
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bölgede, kuvvetli rüzgar, yoğun kar, buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Meteoroloji
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