İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Şubat’ta kentteki bir tarım kredi kooperatifinde usulsüz kredi kullanılarak haksız kazanç sağlandığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

“1 milyon lirayı zimmete geçirdiler” iddiası

Yaklaşık 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen 25 şüpheli Adana, Mersin ve Düzce’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18’i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.