Mevsimsel yağışların azalması nedeniyle barajlarda su seviyeleri düşmeye başladı.

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yağızca Köyü yakınlarındaki Kaleköy Baraj Gölü’nde su seviyesi yağışlardaki azalma nedeniyle 6 metre kadar çekildi.

Suyun çekilmesiyle birlikte eski yol ve köprü gün yüzüne çıkarken, köylüler bu durumdan endişe duyuyor.

Köprü 2 yıl sonra ilk kez görüldü

Yöre sakinleri, köy yolundaki köprüyü, sular altında kalmasının ardından 2 yıl sonra ilk kez gördüklerini açıkladı.

[Fotoğraf: DHA]

1994 tarihli köprünün 1 hafta önce başlayan su seviyesindeki azalmayla ortaya çıktığı ve kuraklıkla birlikte içme ve sulama suyunda da sıkıntıların yaşandığı yöre sakinleri tarafından dile getirildi.

“Şubat ayında en az 50 santimetre kar olurdu”

Her yıl şubat ayında en az 50 santimetre tutan kar yağışı gördüklerini vurgulayan köylüler, bu yıl aynı mevsimde yaz havası yaşadıklarını söyledi.

Daha önce tütün ekilen tarlaların şu an boş olduğu köyde, yaşanan su sıkıntısının gölet yapımıyla çözüleceği düşünülüyor.