Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de işçileri taşıyan servis devrildi: 10 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri’de kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan işçi servisi devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Kayseri-Niğde kara yolunun Semerkent mevkiinde meydana gelen kazada, Bahri Yılmaz yönetimindeki işçi servisi kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yaralıların durumu iyi
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje devrilen servisteki 10 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Kazası
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