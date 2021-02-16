Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ilerleyen A.Ç'nin kullandığı yolcu otobüsü ile Abdullah B. idaresindeki yolcu otobüsü Sapanca-Kırkpınar mevkisinde çarpıştı. Tırın da karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otoyolun İstanbul istikametinde kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
Bir süre aksayan trafik normale döndü
Trafiğin aksaması nedeniyle araçlar bir süre Sapanca gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Araçların kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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