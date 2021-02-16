Taraklı'da tavuk çiftliği olan Özkan Sarı, Ulucami Mahallesi Ankara Caddesi'nde yürürken, üşüyen köpek yavrusunu fark etti.

Köpeği kucağında ısıtmaya çalışırken Sarı'nın yanına gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yavruyu alıp aracın klimasında ısıttı.

Daha sonra polis memurları ve Sarı, kapalı bir alana aldıkları köpeğe mama ve süt verdi.

Sarı duyarlı davranışı için polis ekiplerine teşekkür etti.