Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis köpek yavrusunu ekip otosunda ısıttı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde polisler soğuktan titreyen köpek yavrusunu ekip otosunda ısıttı.
Taraklı'da tavuk çiftliği olan Özkan Sarı, Ulucami Mahallesi Ankara Caddesi'nde yürürken, üşüyen köpek yavrusunu fark etti.
Köpeği kucağında ısıtmaya çalışırken Sarı'nın yanına gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yavruyu alıp aracın klimasında ısıttı.
Daha sonra polis memurları ve Sarı, kapalı bir alana aldıkları köpeğe mama ve süt verdi.
Sarı duyarlı davranışı için polis ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Doğal Yaşam
Son Haberler
- 13:59
- 13:49
- 13:46
- 13:42
- 13:35
Sıradaki Haber
Manisa'da 1550 litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz