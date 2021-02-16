Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, 14 Ocak 2021 tarihinde Zeytindalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem yapma hazırlığındaki bir kişiyi tespit etti.

PKK/YPG terör örgütü mensubu A.B isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda Dörtyol ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyon

Şüphelinin yapılan sorgusunda kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve Dörtyol ilçesinde ikamet eden üç PKK/YPG terör örgütü mensubu B.M, M.B ve Ş.Y isimli şüpheliler de eş zamanlı operasyon sonucu yakalandı.

Konuyla ilgili, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 6 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 10 adet hafıza kartı, 5 adet flaş bellek, 7 adet hard disk ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makam tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

