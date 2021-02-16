Kent genelinde devam eden yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk oranları artmaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ocak’ta yüzde 19,16’ya inen su seviyesi yüzde 28,66 oranında arttı.

Su miktarı 415 milyon metreküp

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 47,82 olarak ölçüldü.

868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 415 milyon metreküp seviyesine çıktı.