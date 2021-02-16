Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 6 tüfek, 6 tabanca, 11 şarjör, 8 tabanca iğnesi, 19 tabanca kabzesi, 603 tabanca fişeği, 466 tüfek fişeği ele geçirildi.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kaçakçılık
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