Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
Yalova'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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