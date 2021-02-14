Su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye’de ilk 5 arasında olan Samsun’da 38 tesiste üretim gerçekleştiriliyor.

İl genelinde 2020 yılında 12 bin 569 ton balık üretildi ve bu alandaki ihracat rakamları 33 milyon dolara ulaştı.

Bafra’daki Derbent Baraj Gölü’nde ve Yakakent ilçesinde bulunan yüzer ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği oldukça yaygın.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Uzak Doğu ülkelerinden talep arttı

En çok tercih edilen türler iri alabalık, somon ve levrek olurken, yetiştirilen iri balıklara özellikle Japonya ve Rusya gibi ülkelerden gelen talepler de arttı.

Balık üretiminin yanı sıra balık yağı, balık unu, salyangoz ve hamsi de ihraç edilen ürünler arasında.

Haber: Seyfi Karadeniz

Kamera: Mehmet Gençali