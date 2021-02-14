Akdeniz İhracatçıları Birliği (AKİB) verilerine göre, geçen yılın ocak ayında 136 milyon dolar kazandıran turunçgil ihracatı, bu yılın aynı ayında yüzde 6 geriledi.

Ocak ayında 245 bin ton turunçgil ihracatından 128 milyon dolar gelir elde edildi.

En fazla ihracat Rusya’ya

Ülke bazında, 55 milyon 846 bin dolarla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği Rusya’yı Irak, Ukrayna, Romanya ve Polonya takip etti.

Söz konusu ayda 71 milyon 891 dolarlık mandalina, 31 milyon 418 bin dolarlık limon, 13 milyon 605 bin dolarlık portakal ve 10 milyon 935 bin dolarlık greyfurt ihracatı yapıldı.

Kaliteli üretim, Avrupa ülkelerine ihracatı artırdı

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, turunçgilin ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağladığını ve 2021’de pazar ağının genişletileceğini söyledi:

"Sektörümüzün en önemli tarafı ülkemize net döviz girdisi sağlaması. Diğer taraftan istihdama da önemli katkı sunuyoruz. Bu nedenle tarım sektörü içerisinde en önemli grup olduğumuzu ifade edebiliriz. Kalite yönünden sorun yaşamıyoruz. Özellikle geleneksel pazarlarımızın dışında Avrupa ülkelerine olan ihracatımızın artması kaliteli üretim, ambalaj ve iyi bir lojistik altyapımızın olmasından kaynaklanıyor."