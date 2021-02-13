Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
TOBB'a Filistin'de OSB kurma izni
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Filistin'de organize sanayi bölgesi kurmasına izin verildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de organize sanayi bölgesi kurmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TOBB'un iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin'in Cenin şehrinde organize sanayi bölgesi kurabilecek.
Etiketler: Filistin Devleti
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