Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de organize sanayi bölgesi kurmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TOBB'un iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin'in Cenin şehrinde organize sanayi bölgesi kurabilecek.