Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 12,1 artış oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 3 milyar 210 milyon dolar açık verdi. Böylece 2020 yılında cari açık 36 milyar 724 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise kasımda yüzde 12,9'a çıktı. Bu gelişmelerle, hafta içinde 7,0088 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, üst üste dördüncü haftada da gerilemesinin ardından haftalık bazda yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,0289'dan kapandı.

BIST 100 endeksi ise haftalık bazda yüzde 0,74 değer kazanarak 1.538,44 puandan kapanış yaptı. Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle borsada hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin arttığı görüldü.

Faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Gelecek hafta yurt içinde perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın yüzde 17 olan politika faizini sabit bırakılacağı tahmin ediyor.

15 Şubat haftasında pazartesi bütçe dengesi ve konut satışları, salı konut fiyat endeksi, perşembe tüketici güven endeksi ve cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kredi notu değerlendirme raporuyla birlikte hafta boyunca şirketlerin finansal sonuçları takip edilecek.