Son yıllarda gündemde olan küresel iklim değişikliği ve kurak sezonlarla, su tasarrufunun önemi bir kez daha anlaşıldı. Suyun en çok tüketildiği tarım sektöründe yapılacak her türlü tasarrufun ise önemi büyük.

Devlet Su İşleri (DSİ), su israfının önüne geçmek için seçilen pilot sulama projelerinde "Kademeli Su Kullanım Hizmet Bedeli" uygulaması konusunda çalışma başlattı.

“Az su kullanana ödül, çok su kullanana ceza” sistemi geliyor

Çalışma kapsamında, tesislerden alınan “Su Kullanım Hizmet Bedeli” kullanılan su miktarına veya hacme göre alınacak. Mevcut durumda her bir metreküp suyun ücreti sabitken, yeni uygulama ile bu ücret değişken olacak.

Bu uygulamayla, su kullanım hizmet bedeli az su kullanıldığında ödüllendiren veya çok su kullanıldığında artarak cezalandıran bir yaklaşıma dönüşecek.

DSİ’ye bağlı bölge müdürlükleri ilk aşamada belirlenen Bursa, Eskişehir, Karaman, Çorum, Mersin, Tokat, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, Antalya, Şanlıurfa, Burdur, Afyon, Sivas, Gaziantep, Muğla ve Çanakkale'de pilot çalışma yapılması için hazırlıklara başladı.

Çiftçi sulama hizmetinden daha da ucuza yararlanacak

Böylece işletme ve bakım maliyetleri düşürülecek, su ve toprak kaynakları korunmuş olacak.

Az su kullanılacağı için özellikle pompaj sulamalarda enerji maliyetleri azaltılarak, çiftçinin sulama hizmetinden daha ucuza yararlanması sağlanacak.