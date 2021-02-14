Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da örtü yangını
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Büyükoba Mahallesi'nde örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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