Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yüz yüze eğitime kar engeli
Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.
Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi.
Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
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