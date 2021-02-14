Bölgede 3 gündür aralıklarla süren yağış nedeniyle kar kalınlığı, Anadolu Otoyolu'nda Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli, viyadükler, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Kentte an itibarıyla etkisini artıran kar nedeniyle sürücüler yavaş ve dikkatli ilerliyor.

Sürücüler uyarılıyor

Karayolları ekipleri, İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Bolu Dağı'ndaki yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Güzergahlarda görev yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını isteyen ekipler, sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.