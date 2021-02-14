Koleksiyoncu Vedat Duman, çocuk yaşta başlayan koleksiyon merakı sayesinde yıllar boyunca birbirinden özel parçalar biriktirdi.

Duman’ın pul biriktirerek başladığı koleksiyonda Cumhuriyet’in ilk yıllarında kullanılan kumbaralardan, 1927 yılına ait, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk “1 Türk Lirası”na kadar birçok parça yer alıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Yeniden dünyaya gelsem yine koleksiyoner olurdum”

Koleksiyonunda pul, para, telefon kartları, Ankara resimlerinin çok fazla olduğunu vurgulayan Duman, koleksiyon yapma işini çok sevdiğini ve yeniden dünyaya gelse yine koleksiyoner olmayı arzuladığını söyledi.

Duman, kendisi gibi tarihe yolculuk yapmak isteyen meraklıları, yıllar içinde birçok değerli hatırayı sığdırdığı küçük dükkanına bekliyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Mert Karacan