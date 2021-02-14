Bugün 14 Şubat.

Tüm dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanan bu özel gün, her insan için farklı anlamlar taşıyor.

Uğur Turan ve Duygu Ünlü ise birbirlerine sıkı sıkıya bağlandıkları yeni hayatlarında artık her günün 14 Şubat kadar özel olacağına inanıyor.

“Mucize” olarak adlandırılacak bu yeni başlangıç, Denizlili çiftin yollarının İstanbul’a düşmesiyle başlıyor.

Yemek sırasında başlayan dostluk

1986 doğumlu Uğur Turan’ın mesleği şoförlük.

Uğur Turan, İstanbul'da birçok işe girip çıksa da pandeminin başlamasıyla birlikte işsiz kalarak Sirkeci sokaklarında yaşamaya başladı.

Denizli’de iş bulamayan Duygu Ünlü ise kendi ayaklarının üzerinde durma umuduyla İstanbul’un yolunu tuttu.

O da kısa süreli işlerde çalışsa da bir müddet sonra işsiz kalarak tıpkı Uğur Turan gibi kendini sokaklarda buldu.

Birbirilerinden habersiz aynı semtin farklı sokaklarında yaşam mücadelesi veren Uğur Turan ve Duygu Ünlü’nün yolları sokakta yaşayanlara el uzatan Tüm Yardımlaşma Derneğinin (TÜMYAD) yemek kuyruğunda kesişti.

Uğur’da kendimi gördüm

Bir kadın için sokakta kalmanın çok zor olduğunu anlatıyor Duygu Ünal.

Korkudan ilk bir ay uyuyamadığını söyleyen Ünal'a göre dünyadaki en büyük zorluk, güvenecek kimsenin olmaması...

Psikolojisinin bozulmak üzere olduğu günlerde Uğur Turan ile tanışan Duygu Ünlü için hayat o anda yeniden başladı.

“İyisiyle, kötüsüyle birbirimize çok kenetlendik. Sırt çevirmedik. Düştük, ikimiz düştük. Kalktık, ikimiz kalktık. Çok zor zamanlar geçirdik.”

Milyonlarca insanın yaşadığı bir şehirde Uğur Turan’a 'onda kendisini gördüğü için' çok güvendiğini söyleyen Ünlü, “İnsanın iyiliği de kötülüğü de yüzüne yansıyor. Uğur benim için çok çaba sarfetti” diyor.

Uğur Turan ise bu yaşananların kendisine hala bir rüya gibi geldiğini anlatıyor.

Turan ve Duygu Ünal için hayat, İstanbul Valiliği tarafından pansiyona yerleştirilmeleriyle daha da güzelleşti.

Hayat kısa, her şey gelip geçiyor

İstanbul Valiliğinin düzenlediği 'Kimse Dışarda Kalmasın, Misafir Edelim' projesiyle pansiyona yerleştirilen Uğur Turan ve Duygu Ünlü, Vali Ali Yerlikaya’ya evlenmek istediklerini söyledi.

Çiftin bu isteğine kayıtsız kalmayan Yerlikaya ise Uğur Turan ve Duygu Ünlü’nün hayatlarının değişmesinde önemli rol oynadı.

Uğur Turan ve Duygu Ünlü 12 Şubat günü düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Bugün onların ilk Sevgililer Günü.

Her ikisi de hayatın çok kısa olduğunun altını çiziyor.

Yaşanan zorluklara rağmen birbirlerine sırt çevirmedikleri için ölene kadar da aynı şekilde devam edeceklerine inanan Uğur Turan ve Duygu Ünlü, “Her şey gelip geçiyor. İnsanlar birbirlerine olan sevgi ve saygılarını hiç yitirmesinler” diyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

