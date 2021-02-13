Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, evlilik yıl dönümleri 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen Ömer ve Selver Sağancı çiftine sürpriz yaparak 50. evlilik yıl dönümlerini çiçek ve pastayla kutladı.

Yaş pasta ve çiçekle Ömer ve Selver Sağancı'ya sürpriz yapan kadın astsubaylar, evlilik yıl dönümünü kutladıkları çiftle bir süre sohbet etti, onları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı.

Astsubay Üstçavuş Öz, çiftin mutluluklarına ortak olmak için ziyarete geldiklerini söyledi.

“Sevginin, saygının olmadığı yerde hayır ve bereket olmaz"

Ömer Sağancı da sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Eşiyle yarım asırdır acı ve tatlı günleri birlikte yaşadıklarını belirten Sağancı, gençlere sabırlı ve azimli olmaları tavsiyesinde bulundu:

"Bir su bulanır, geri durulur, inişli ve yokuşlu günler geçer ama sabırlı olmak gerekiyor. Anne ve baba çocuklarına örnek olmalı. Sevgi ve saygı olacak. Sevginin, saygının olmadığı yerde hayır ve bereket olmaz."

Jandarmanın ziyaretine çok sevindiklerini belirten Selver Sağancı da Jandarma’da görevli astsubayları dualarla uğurladı.

