Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü, doğal güzelliğinin yanı sıra Tavşan Adası olarak bilinen adacıkta yaşayan tavşanlarla da dikkat çekiyor.

İlçeye bağlı Sürek köyüne 200 metre uzaklıktaki adacığa 20 yıl önce jandarma personeli tarafından bırakılan tavşanlar zamanla çoğaldı.

Sayıları yaklaşık 200 olan tavşanlar, özellikle kış aylarında otların kuruması nedeniyle sık sık jandarmanın getirdiği yiyeceklerle besleniyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazardan temin ettikleri marul, maydanoz, havuç ve mandalina gibi sebze ve meyveleri kayıkla adacığa götürerek, belirli noktalara bırakıyor. Ekipler, yiyecekleri görüp, yanlarına gelen tavşanları elleriyle besliyor.



