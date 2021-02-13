Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, dünyayı saran COVID-19 nedeniyle bu yıl da hüzünle ihya edilecek.

Bu yıl Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Miraç Kandili 10 Mart, Berat Kandili ise 27 Mart’ta kutlanacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

[Grafik: TRT Haber]

Üç aylarda hangi ibadetler yapılır?

Günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimi üç aylar, ilahi rahmetin indiği kıymetli bir zaman dilimi.

Üç ayların içinde bulunan ramazan ayı Kur'an ayıdır ve müminleri ramazana hazırlar.

Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi de idrak ediliyor.

Müslümanlar bu zaman diliminde diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oluyor.