Birçok kişi iyi hissetmek ve zinde olmak için kafeine ihtiyaç duyuyor. Uzmanlara göre her gün belli miktarın üzerinde tüketilen kafein sağlık için sakıncalı. İki fincan kahvenin üzerinde kafein tüketimi aşırı tüketim olarak kabul ediliyor. Peki kafein tüketimi ne kadar olmalı?

Beslenme ve diyet uzmanı Yeşim Özcan kafein bağımlılığını TRT Haber’e değerlendirdi:

“Kortizon bizim stres hormonumuzdur ve sabah saatlerinde yüksek miktarda salınır. Eğer kişi sabah saatlerinde yüksek miktarda kafein alırsa kortizonun bize sağladığı zindeliği kahvenin üzerine yüklemiş oluyor. Zamanla bu kahve bağımlılığına sebebiyet verebiliyor.”

Günde 2 fincan kahve

Gün içerisinde 400 mg kafein tüketimi normal kabul ediliyor. En yüksek kafein oranı ise enerji içeceklerinde. Sıralamada onu filtre kahve çeşitleri takip ediyor.

Bir fincan kahvede 200 mg kafein bulunuyor. Günde 2 fincan kahve ve birkaç bardak siyah çay içmeniz sağlığınız için günlük almanız gereken kafein miktarını aştığınız anlamına geliyor.

"İçilen saatlere dikkat etmek gerekiyor"

Aşırı kafein tüketiminin tansiyonu tetikleyebileceğine ve ya çarpıntıya yol açabileceğine değinen Özcan, kafein tüketiminde miktar kadar saatlere de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Uyandıktan 2 veya 3 saat sonra tüketilen kahve daha doğru bir tercih olacaktır. Özellikle akşam 4'ten sonra kahve tüketimini önermiyoruz.”

Kahve yerine su ile güne başlamayı öneren Özcan, suyun içine bir kaç damla limon da eklenebileceğini söyledi.

Yeşil çayın da güne başlamak için iyi bir seçenek olduğuna değinen Özcan, yeşil çayın ilk demleme suyu attıldığında kafein oranının azalmış olacağını vurguladı.

Kafein bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ise 10 gün kafeinden uzak durması ve başka alternatiflere yönelmesi öneriliyor.

Haber: İlsu Güven

Kamera: Muhammet Aksakallı

