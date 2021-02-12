Bahar havası bir günde değişti, 20 dereceleri bulan sıcaklık sıfırın altını gördü.

Bu durum, vücudu da etkiliyor. Bağışıklık düşüyor, hem grip ve nezleye, hem de koronavirüse davetiye çıkıyor.

'Isı değişiminde bağışıklık düşüyor'

İç Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Murat Köse, "Havadaki ani ısı değişimleri bağışıklığımızı birazcık daha baskılıyor. Bununla beraber viral enfeksiyonları solunum yolu enfeksiyonlara bizi açık hale getiriyor. COVID-19'la mücadele ediyoruz biliyorsunuz bu da viral bir enfeksiyon ve solunum yollarını tutuyor. Bunda da artış ister istemez beklenebilir" dedi.

Uyku düzeni ve beslenmeye dikkat

Bu nedenle bağışıklığı güçlü tutmak büyük önem taşıyor. Öncelikle yapılması gereken ise uyku düzeni ve beslenme alışkanlığına dikkat etmek...

"Uykusuzluk vücut bağışıklığını baskılıyor" diyen Köse, meyve ve sebze tüketiminin de önemine dikkat çekti. Köse ayrıca, kapalı ortamlardan olabildiğince uzak durulması gerektiğini eğer zorunluysa da çift maske takılması gerektiğini söyledi.

'Kıyafetler ısıya göre kademeli çıkarılmalı'

Kıyafet tercihleri de önemli. Hava sıcaklığının ciddi biçimde düştüğü bu günlerde, kat kat giyinilmesi öneriliyor. Sıcak ortama girildiğinde de kademe kademe çıkarılması gerektiği öneriliyor.