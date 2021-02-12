Artık yalnızca koronavirüs tehlikesi konuşulmuyor, virüsün varyantları da gündemde.

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonlu virüse karşı dünya alarmda.

"Virüs, binlerce kez mutasyona uğradı"

Uzmanlara göre mutant virüslerin oluşması beklenen bir durum.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Virüs zaten mutasyona uğradığı için insanlara bulaştı. Mutasyona uğramasaydı hayvanlar arasında dolaşımını sürdürmeye devam edecekti; ancak mutasyonlar sebebiyle bulaşıcı oldu. Bu özelliği kazandı ve şu ana kadar da binlerce kez mutasyona uğradı" dedi.

Mutasyonlar, antikoru etkisizleştirir mi?

Koronavirüste yeni mutasyonların en belirgin özelliği bulaştırıcılığının daha fazla olması. Ancak en büyük endişe antikoru etkisizleştirmesi.

Tezer konuyla ilgili şunları söyledi:

"Virüsle bağışıklık yanıtımız arasında oluşmuş bir şifre var, bu şifreler bir araya geldiği zaman virüsü etkisizleştiriliyor ama virus şifresini değiştirdiği zaman bağışık yanıtımız tanımlayamıyor. Yeni bir virüs olarak algılıyor ve siz de tekrar enfeksiyon gelişebiliyor"

Uzmanlar, mutant virüse karşı dolaşımın en aza indirgenmesi gerektiğini söylüyor.

Bunun için de en büyük silahın aşı olduğunu belirtiyor.