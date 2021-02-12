Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde PCR testi yaptıran yolcular, bugünden itibaren antijen testi de yaptırabilecek.

Yolculardan alınan sürüntüler, laboratuvarda işlendikten sonra sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılacak.

Türkçe ve İngilizce hazırlanacak sonuçlar, WhatsApp ve e-mail aracılığıyla yolculara iletilecek.

"Antijen testi sonuçları 30 dakikada bildirilecek"

Esenboğa Havalimanı COVID-19 Test Merkezi Genel Müdürü Salih Durbaba, antijen testi sonuçlarını 30 dakikada yolculara bildireceklerini söyledi.

Durbaba, "Bugün itibarıyla Esenboğa Havalimanı işletmemizde antijen testi yapılmaya başlandı. PCR testinin sonuçlarını ise şu anda laboratuvarımız burada olmadığı için 4-5 saat içerisinde sonuçları alıyoruz ama laboratuvarımızı buraya taşıdığımızda ortalama bir saat içerisinde sonucu vereceğiz" diye konuştu.

Salih Durbaba, Sağlık Bakanlığının belirlediği tarifeye göre antijen testlerinin 175 lira, PCR test ücretinin ise 250 lira olduğunu söyledi.