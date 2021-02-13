Uzun süre aynı pozisyonda oturunca vücut ağırlığı omuriliğe biniyor.

Kas sistemi zayıflayarak boyun ve bel ağrılarına sebep oluyor. Omurga sağlığını tehdit ediyor.

Ankara Şehir Hastanesi Fizyoterapi Uzmanı Prof. Dr. Canan Çulha, "Sırtımızın üst kısmında kaslar normal yapısını kaybederek bağ dokusu artışlarıyla karakterize halk arasında "kulunç" denilen ağrılı sertliklere yol açabilirler. Bu da iyice hem ağrıyı hem postürü kısır döngü haline getirip daha kötü postürlere yol açabilir" dedi.

Uzun süre oturma duruş bozukluğuna sebep oluyor

Hareketsizlik, kan dolaşımını yavaşlatırken vücudun oksijenini de azaltıyor.

Özellikle masa başında çalışanlar bir de yanlış pozisyonda oturunca risk daha da artıyor. Duruş bozukluğu, bel ve boyun fıtığından kambura birçok rahatsızlık baş gösteriyor.

Alınacak küçük tedbirlerle ağrılardan kurtulmak mümkün.

Hareket etmek vücudu rahatlatıyor

Çulha masa başında çalışanlar için şunları önerdi:

"30 ila 45 dakikadan sonra kişilerin kalkıp masa etrafında dolanmaları, birazcık vücutlarında omurgaya germe ve esneklik egzersizleri yapmaları lazım. Çünkü vücudumuz oksijenini sağlayacak, dolaşım olacak."

Dik oturmak ve ayakların yerle desteklenmesi de öneriliyor.