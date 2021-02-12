Sağlık Bakanlığı 12 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 129 bin 630 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 763. Bugünkü hasta sayısı 667 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 108.

Son 24 saatte 97 hasta vefat etti, 8 bin 108 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 31 milyon 289 bin 306, toplam vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, toplam vefat sayısı 27 bin 284, toplam ağır hasta sayısı bin 250, hastalarda zatüre oranı %3.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 461 bin 204 oldu.