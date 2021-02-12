Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 20:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
12 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 12 Şubat 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 763 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 12 Şubat koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 12 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 129 bin 630 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 763. Bugünkü hasta sayısı 667 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 108.
Son 24 saatte 97 hasta vefat etti, 8 bin 108 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 31 milyon 289 bin 306, toplam vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, toplam vefat sayısı 27 bin 284, toplam ağır hasta sayısı bin 250, hastalarda zatüre oranı %3.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 461 bin 204 oldu.
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