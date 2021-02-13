Kamuya açık alanlarda kişilerin izinsiz fotoğraflarını çekmek, bu fotoğrafları sosyal medyada izinsiz paylaşmak gibi faaliyetler Türk Ceza Kanunu kapsamında inceleniyor.

Ad, soyad, kimlik numarası, telefon numarası gibi kişiye ait özel verilerin izinsiz paylaşımı da ceza kapsamında yer alıyor.

İzinsiz paylaşıma 1 milyon lirayı aşan ceza verilebiliyor



Bilişim Hukukçusu Avukat Özgür Eralp, bir kişinin rızasına aykırı olarak görüntüsünü internet sitesinde ve ya sosyal medya hesabında yayınlamanın bir suç olduğuna ve cezalandırılabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu:

“Yapılan işin niteliğine göre, açık rızalar ve almış olduğunuz tedbirlerin niteliğine göre aynı zamanda işlediğiniz verinin de büyüklüğüne göre çeşitli idari para cezaları uygulanabilir. Bunlar 1 milyon TL'yi aşkın cezalar şeklinde olabilir.”

Kanun kapsamında, izinsiz fotoğraf ve video paylaşımlarına idari para cezası verilebiliyor. Şikâyette bulunmak isteyenler mahkemeler aracılığıyla taleplerini iletebiliyor.

Eğer bir kurum izinsiz paylaşım yaparsa bu durum Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamına giriyor.