Koronavirüs yemek alışkanlığını da değiştirdi
Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerin kapalı kalması yeme-içme kültürünü de değiştirdi. Gel-al seçeneği ile parklarda, yeşillik alanlarda öğün geçirmek yaygınlaştı.
Koronavirüs önlemleriyle birlikte restoranlarda, kafelerde masalar sandalyeler boş kaldı. Bu kez kafe ortamı açık alanlara parklara bahçelere taşındı.
Peki bu zorunluluk, salgın sonrasında alışkanlığa dönüşür mü? Bu tarz beslenme, sağlığı olumsuz etkiler mi?
Uzmanların tavsiyesi ev yemeği
Uzmanlar nerede yenirse yensin, sağlık için ev yemeklerini öneriyor. Toplum Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan karbonhidrat yükü fazla olan yiyeceklerle beslenmenin obeziteye yol açacağını vurguladı:
“Sipariş ile verilen hizmetlerde karbonhidrat yükünün fazla olduğunu görüyoruz daha çok ekmek arası, ekmek içi yanında ekmekle siparişler veriliyor. Bunların çok sağlıklı olmayacağı obezite ve benzeri sorunların olabileceğini bilmemiz gerekiyor.”
Haber: Sabahnur Sayılgan
Kamera: Mert Karaca
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