Koronavirüs önlemleriyle birlikte restoranlarda, kafelerde masalar sandalyeler boş kaldı. Bu kez kafe ortamı açık alanlara parklara bahçelere taşındı.

Peki bu zorunluluk, salgın sonrasında alışkanlığa dönüşür mü? Bu tarz beslenme, sağlığı olumsuz etkiler mi?

Uzmanların tavsiyesi ev yemeği

Uzmanlar nerede yenirse yensin, sağlık için ev yemeklerini öneriyor. Toplum Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan karbonhidrat yükü fazla olan yiyeceklerle beslenmenin obeziteye yol açacağını vurguladı:

“Sipariş ile verilen hizmetlerde karbonhidrat yükünün fazla olduğunu görüyoruz daha çok ekmek arası, ekmek içi yanında ekmekle siparişler veriliyor. Bunların çok sağlıklı olmayacağı obezite ve benzeri sorunların olabileceğini bilmemiz gerekiyor.”

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Mert Karaca

