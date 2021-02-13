Televizyonun, internetin olmadığı zamanlarda insanlar haberleri radyodan takip ediyordu. Önemli bir olayda herkes radyoya kulak kesilirdi. Evde, işte, kahvehanede... Her yerde radyo dinleniyordu.

Radyo, hala en etkili kitle iletişim araçlarından biri. Milyonlarca insana haber alma imkanı sağlıyor.

Türkiye'nin radyoculuk hikayesi

Türkiye’nin radyo yayıncılığı serüveni 1927’de başladı. Takvimler 6 Mayıs’ı gösteriyordu ve İstanbul Radyosu’ndan o tanıdık ses geldi. Eşref Şefik’in anonsuyla başlayan serüven hız kesmeden devam etti. Aradan bir yıl geçtikten sonra Ankara Radyosu da ilk yayını yaptı.

[Çizim: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

1960’tan sonra 8 ilde "İl Radyoları" kuruldu

Radyolar, 8 Eylül 1936'da PTT’ye devredildi. PTT’ye devredildikten sonra vericisi güçlendirilen Ankara Radyosu, 28 Ekim 1938’de resmen işletmeye açıldı.

Yayınlarına bir süre ara veren İstanbul Radyosu’nun Sirkeci’de başlayan hikayesi, 1949’da Harbiye’de devam etti.

[Çizim: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

1960’tan sonra 8 ilde “İl Radyoları" kuruldu. Radyo yayınları, 1964 yılından itibaren TRT bünyesinde devam etti.

1974 yılında, TRT’nin merkez ve bölge radyolarının birleştirilmesiyle TRT-1, TRT-2 ve TRT-3 radyo yayınları oluşturuldu.

[Çizim: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Yıllar ilerledikçe, radyo yayınları daha geniş kitlelere ve alana ulaştı.

Dünyada radyo

1860'larda fizikçi James Maxwell radyo dalgaları üzerinde çalıştı. 1880'lerde ise bilim insanı Heinrich Hertz, Maxwell’in bu tezini geliştirdi ve deneylerle ispatladı.

İtalyan fizikçi Guglielmo Marconi ise “radyonun babası” olarak anılıyor. 1890'larda ilk telsiz radyo sistemini geliştirdi. Daha sonra Mors alfabesiyle mesaj iletimini gerçekleştirdi.

[Çizim: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Mucit Lee de Forest, icat ettiği "boşluk tüpü" ile radyoların sesinin çok daha kaliteli ve kesintisiz yayınlanabilmesini sağladı. Bu tarihten sonra pek çok ülkede deneme amaçlı radyo yayınları yapılmaya başlandı.

1900'lerin başında Reginald Fessenden müzik ve konuşma içeren ilk radyo yayınını yaptı. Fessenden de "radyonun babası" olarak anılıyor.

[Çizim: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

19. yüzyılın sonlarına doğru icat edilen radyo, hala milyonlarca insan için önemli bir iletişim aracı.

13 Şubat Dünya Radyo Günü

UNESCO tarafından 2011’de, Birleşmiş Milletler Radyosu’nun kuruluş tarihi 13 Şubat’ın Dünya Radyo Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

Bu özel gün için 2021’de belirlenen tema “Yeni Dünya, Yeni Radyo”.